В Славгороде открыли современный плавательный бассейн

В Славгороде к 7 ноября решили инвестировать в самое дорогое – здоровье детей и активное долголетие старшего поколения. Долгожданным подарком для жителей стал современный плавательный бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно там могут заниматься около 30 человек. Оборудованы четыре дорожки по 25 метров. Также предусмотрена малая чаша для детей. Кроме того, имеется все необходимое оборудование для тренировок людям с ограниченными возможностями здоровья.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Жители Славгородского района давно об этом говорили, давно просили, что мы сделали. Ну и благодаря той политике, которая проводится в государстве, вот бассейн. 7 миллионов стоимость, даже меньше немножко. И такой удобный проект.

Я пока не умею плавать, но я хочу научиться.