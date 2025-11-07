В Славгороде открыли современный плавательный бассейн

В Славгороде к 7 ноября решили инвестировать в самое дорогое – здоровье детей и активное долголетие старшего поколения. Долгожданным подарком для жителей стал современный плавательный бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Славгороде к 7 ноября решили инвестировать в самое дорогое – здоровье детей и активное долголетие старшего поколения. Долгожданным подарком для жителей стал современный плавательный бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одновременно там могут заниматься около 30 человек. Оборудованы четыре дорожки по 25 метров. Также предусмотрена малая чаша для детей. Кроме того, имеется все необходимое оборудование для тренировок людям с ограниченными возможностями здоровья.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Жители Славгородского района давно об этом говорили, давно просили, что мы сделали. Ну и благодаря той политике, которая проводится в государстве, вот бассейн. 7 миллионов стоимость, даже меньше немножко. И такой удобный проект.
Я пока не умею плавать, но я хочу научиться.
Я сам из Могилева, приехал сюда работать в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Получается и как раз совпало, что открылся тут бассейн. А с детства я занимаюсь плаванием и рад тому, что тут открылся бассейн в этом маленьком, но уютном городке.
Создание условий для занятий спортом – одно из приоритетных направлений социальной политики Беларуси. В стране реализуются государственные программы по строительству и модернизации спортивных объектов. Только за последние три года открыли более полутысячи таких комплексов.