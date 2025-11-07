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В Славгороде открыли современный плавательный бассейн

07 ноября 2025 11:08
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В Славгороде к 7 ноября решили инвестировать в самое дорогое – здоровье детей и активное долголетие старшего поколения. Долгожданным подарком для жителей стал современный плавательный бассейн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Славгороде открыли современный плавательный бассейн-2

Одновременно там могут заниматься около 30 человек. Оборудованы четыре дорожки по 25 метров. Также предусмотрена малая чаша для детей. Кроме того, имеется все необходимое оборудование для тренировок людям с ограниченными возможностями здоровья.

В Славгороде открыли современный плавательный бассейн-4

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Жители Славгородского района давно об этом говорили, давно просили, что мы сделали. Ну и благодаря той политике, которая проводится в государстве, вот бассейн. 7 миллионов стоимость, даже меньше немножко. И такой удобный проект.

В Славгороде открыли современный плавательный бассейн-6

Я пока не умею плавать, но я хочу научиться.

В Славгороде открыли современный плавательный бассейн-8

Я сам из Могилева, приехал сюда работать в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Получается и как раз совпало, что открылся тут бассейн. А с детства я занимаюсь плаванием и рад тому, что тут открылся бассейн в этом маленьком, но уютном городке.

Создание условий для занятий спортом – одно из приоритетных направлений социальной политики Беларуси. В стране реализуются государственные программы по строительству и модернизации спортивных объектов. Только за последние три года открыли более полутысячи таких комплексов.

# Анатолий Исаченко

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