Правила сдачи экзаменов в ГАИ изменились в Беларуси

Меньше времени и больше ответственности. В Беларуси изменились правила сдачи экзаменов в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, теперь не создаются экзаменационные комиссии: утвердят только список тех, кто станет принимать испытание. Сдавать тесты можно исключительно в автоматизированном режиме, а разъяснение об ошибках покажут по завершении испытания. Ряд новаций касается требований к автомобилям.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Изменения коснулись транспортных средств, на которых будут приниматься квалифицированные экзамены для категории B, – требования к автомобилям остались прежними. Изменение категории А – по квалифицированному экзамену будут приниматься на сегодня мотоциклы с рабочим объемом двигателя более 220 кубических сантиметров (ранее было 125). Категория С – экзамены будут приниматься на автомобилях, максимально допустимая масса которых – более 8 тонн. Категория D – экзамены будут приниматься на автомобилях, оборудованных не менее 23-мя пассажирскими местами.