Белорусские военнослужащие войск ПВО примут участие в учениях в России

Сформировать единый и мощный кулак, направленный против общих угроз: на фоне наращивания военного присутствия НАТО в регионе необходимы только адекватные и асимметричные действия Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромную роль в этом играет согласованность мер с ближайшим союзником – Россией.

Так, военнослужащие войск ПВО Беларуси примут участие в учениях на полигоне Ашулук. Бойцы одной из воинских частей войск противовоздушной обороны осуществляют погрузку техники на железнодорожные эшелоны.

Михаил Матросов, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

В течение августа, согласно плану подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению, проводятся оперативно-тактические учения с родами войск с боевой стрельбой. В настоящее время осуществляется погрузка отдельных подразделений на воинские эшелоны для убытия в Российскую Федерацию. На полигоне Ашулук основные действия будут проводиться, спланировано выполнение учебно-боевых задач зенитно-ракетными войсками, радиотехническими войсками, так и, соответственно, истребительной авиацией.