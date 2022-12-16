О кухне, традициях и ценностях. Какие книги про Беларусь стоит почитать, чтобы лучше познакомиться с культурой?
Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
Сегодня мы представляем книгу «Беларуская кухня». Гастрономические пристрастия народа – это оплот многовековых культурных традиций. Неслучайно гастрономическая культура является важным маркером формирования национальной идентичности. Ведь многие рецепты передаются из поколения в поколение. Автор этой книги Александр Ващенко, в основе этой книги лежит работа известного белорусского этнографа Николая Никифоровского. В этой книге представлено более 90 уникальных рецептов в белорусской кухне. Хочется отметить, что эта книга издана на трех языках: русском, белорусском и английском.
Так как национальная кухня является брендом, который можно сегодня продвигать на международной арене, мы считаем, что эта книга будет интересна не только белорусским читателям, но и нашим многочисленным гостям, которые приезжают в нашу Беларусь. Накануне Нового года хочется, чтобы хозяйки приготовили одно из блюд, которые представлены в этой книге. Она уникальна своими иллюстрациями, потому что, когда речь идет о кухне, очень важен иллюстративный ряд.
Тут у нас «Народнае мастацтва Беларусі XVI-XXI». Новый совместный проект издательства «Беларусь» с Национальным художественным музеем. Эта книга является вторым томом коллекции Национального художественного музея Беларуси. Здесь представлены изделия саломоплетения, резьба по дереву, керамика. Книга издана на трех языках. В этой серии планируется 13 томов. Я хочу обратить внимание, что главная задача – это популяризация и продвижение белорусской культуры, чем и занимается наше издательство. Мы надеемся, что эта книга, так как она издана на трех языках, будет способствовать именно популяризации нашей культуры не только внутри страны, но и за ее пределами. Эти работы можно увидеть не только на страницах книги, но и в Национальном художественном музее Республики Беларусь.
Дорогие наши читатели, сегодня мы представили несколько книжных новинок, но этим не ограничивается выпуск нашей литературы. Ежемесячно наше издательство выпускает порядка 10 книжных новинок. Представьте, как много новой информации в год. Это богатые иллюстрированные издания. Но главная их цель – это популяризация и продвижение нашей страны. Беларусь уникальная, красивая, до сих пор до конца неизученная. Читайте наши книги, и вы узнаете очень много из истории своей страны, о ее знаменитых людях, традициях, культуре. Путешествуйте по нашей Беларуси вместе с книгами издательства «Беларусь». Именно поэтому уже больше 100 лет основной слоган нашего издательства – «Беларусь» о Беларуси, история страны с 1921 года.
Подписывайтесь на нас в Telegram!