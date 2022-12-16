О кухне, традициях и ценностях. Какие книги про Беларусь стоит почитать, чтобы лучше познакомиться с культурой?

Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:

Сегодня мы представляем книгу «Беларуская кухня». Гастрономические пристрастия народа – это оплот многовековых культурных традиций. Неслучайно гастрономическая культура является важным маркером формирования национальной идентичности. Ведь многие рецепты передаются из поколения в поколение. Автор этой книги Александр Ващенко, в основе этой книги лежит работа известного белорусского этнографа Николая Никифоровского. В этой книге представлено более 90 уникальных рецептов в белорусской кухне. Хочется отметить, что эта книга издана на трех языках: русском, белорусском и английском.

Так как национальная кухня является брендом, который можно сегодня продвигать на международной арене, мы считаем, что эта книга будет интересна не только белорусским читателям, но и нашим многочисленным гостям, которые приезжают в нашу Беларусь. Накануне Нового года хочется, чтобы хозяйки приготовили одно из блюд, которые представлены в этой книге. Она уникальна своими иллюстрациями, потому что, когда речь идет о кухне, очень важен иллюстративный ряд.

Тут у нас «Народнае мастацтва Беларусі XVI-XXI». Новый совместный проект издательства «Беларусь» с Национальным художественным музеем. Эта книга является вторым томом коллекции Национального художественного музея Беларуси. Здесь представлены изделия саломоплетения, резьба по дереву, керамика. Книга издана на трех языках. В этой серии планируется 13 томов. Я хочу обратить внимание, что главная задача – это популяризация и продвижение белорусской культуры, чем и занимается наше издательство. Мы надеемся, что эта книга, так как она издана на трех языках, будет способствовать именно популяризации нашей культуры не только внутри страны, но и за ее пределами. Эти работы можно увидеть не только на страницах книги, но и в Национальном художественном музее Республики Беларусь.