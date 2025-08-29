Лукашенко: главная задача – убрать урожай и сохранить его

Создание продукции с добавленной стоимостью из картофеля, заполненность хранилищ и выведение сортов, устойчивых к болезням. Такие задачи накануне поставил глава государства. Александр Лукашенко работал в Могилевской области, где состоялось и совещание по вопросам развития картофелеводства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе рабочей поездки Президенту доложили о ходе жатвы – регионы на финишной прямой, неплохая урожайность в том числе по рапсу. Что касается картофеля – его только начали выкапывать. С учетом увеличенных площадей под посевы – в 2025 году соберут больше, чем в прошлом. Рекордные 3,5 миллиона тонн. Однако важно урожай не только собрать. Хранилища пустовать не должны, – предупредил глава государства, посещая одно из таких помещений. К теме вернулись уже на совещании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С приоритетами мы определились. На сегодняшний день главная задача – убрать урожай и сохранить его. Как увидел разные способы хранения, ничего сложного нет, абсолютно ничего для того, чтобы сохранить картофель. Одна проблема – в голове. Прежде всего у нас, у чиновников. Нет никаких проблем, чтобы построить в Беларуси нужное количество хранилищ и нормально сохранить картофель, весь борщевой набор.

Отдельно Александр Лукашенко затронул тему научного сопровождения картофелеводства. Необходимо создать несколько сортов, устойчивых к болезням. Что касается импортных сортов и их высадки на территории хозяйств, Президент подчеркнул: свое должно быть.

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