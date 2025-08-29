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В Минске проведут необычный фестиваль – «ПопкорнФэст». Вот почему стоит посетить этот семейный праздник

29 августа 2025 08:49
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Уже в эту субботу, 30 августа, в кинотеатре «Москва» пройдет долгожданный «ПопкорнФэст». Настоящий праздник для всех любителей кино и сладких сюрпризов. И у нас в гостях человек, который знает о фестивале абсолютно все. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Карачевский, генеральный директор УП «Киновидеопрокат».

В Минске проведут необычный фестиваль – «ПопкорнФэст». Вот почему стоит посетить этот семейный праздник-2

Владимир Карачевский, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:
«ПопкорнФэст» – идея моих сотрудников, они пришли с предложением, давайте мы сделаем действительно большой праздник для семьи, в конце лета детям сделаем подарок, организуем интересную программу, предложим все самое лучшее, что есть в кинопрокате Минска. И название родилось спонтанно.

Мы сделали слоган, что попкорн и кино – вместе ярче и интереснее. Поэтому мы хотим, чтобы в последние дни летних каникул родители вместе с детьми еще раз насладились праздником, летними красками, настроением, вкусами, мы подготовили интересную программу, в которой примут участие не только дети, но и взрослые. Партнерами нашего праздника является Городской дворец детей и молодежи и Национальная киностудия «Беларусьфильм».

Подробности в видео.

# Кино # Юлия Самусенко # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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