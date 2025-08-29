Опрос: большинство французов выступают за отставку правительства

Политический кризис, который разразился во Франции, должен привести к отставке правительства. Так считает большинство жителей страны. Согласно последнему соцопросу, 72 % французов убеждены в том, что кабмин не справится с экономическими проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению 76 % респондентов, представленный премьером Франсуа Байру проект бюджета неэффективен для сокращения госдолга. 77 % французов ожидают, что экономическое положение страны станет еще хуже. Впрочем, как выяснилось, население недовольно всеми ветвями власти, считая, что именно непрофессионализм чиновников и привел к серьезному кризису в стране. 69 % граждан убеждены в том, что нужно распустить Национальное собрание и провести новые парламентские выборы. 67 респондентов выступают за немедленную отставку президента страны Эмманюэля Макрона.