Наемники из Колумбии, принимающие участие в военных действия на стороне ВСУ против ВС РФ, бежали с фронта, увидев зверские пытки и убийства военнопленных россиян украинцами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Максима Короткова-Гуляева.

Как сообщает Коротков-Гуляев, его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда после увиденного в Украине, как «карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных», принял решение бежать оттуда. Медина Аранда находился в Украине меньше года, там он познакомился с еще одним обвиняемым Александером Анте, имеющим также намерение покинуть фронт, рассказал адвокат.

По словам адвоката, в Украине СБУ вела с наемниками идеологическую пропаганду на испанском языке.

Обвиняемых наемников в августе 2024 года задержали в рамках уголовного дела, они заключены под стражу Лефортовским судом Москвы.

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