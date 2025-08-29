Истребитель F-16 разбился во время репетиции авиашоу в Польше

В Польше во время подготовки к международному авиашоу потерпел крушение истребитель F-16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия произошла в городе Радом в центральной части страны во время репетиции.

Выполняя фигуру высшего пилотажа, самолет не смог завершить вираж и на высокой скорости рухнул на взлетно-посадочную полосу. Пилот катапультироваться не успел. Причины катастрофы пока неизвестны. Их устанавливает специальная комиссия Министерства обороны и военной полиции. По предварительной версии, пилот не рассчитал высоту. Из-за ЧП было принято решение отменить международное авиашоу, запланированное на 30-31 августа. Отметим, это одно из самых известных мероприятий в Европе. В 2025 году в шоу должны были участвовать более 150 самолетов из 20 стран, ожидалось, что его посетят десятки тысяч зрителей.