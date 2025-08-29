Брестская область впервые в истории намолотила более полутора миллиона тонн зерна

Рекордный урожай зерна собрала в 2025 году Брестская область. Впервые в истории хлеборобы региона намолотили более полутора миллионов тонн золота полей и это без кукурузы и рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 29 августа аграрии отправили в закрома на 187 тысяч тонн зерна больше, чем за всю жатву 2024-го, отметили в Минсельхозпроде. Урожайность зерновых – более 45 центнеров с гектара. Всего же на это утро вес республиканского каравая вместе с рапсом достиг почти 8,5 миллионов тонн.