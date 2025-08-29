Брестская область впервые в истории намолотила более полутора миллиона тонн зерна

Рекордный урожай зерна собрала в 2025 году Брестская область. Впервые в истории хлеборобы региона намолотили более полутора миллионов тонн золота полей и это без кукурузы и рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 29 августа аграрии отправили в закрома на 187 тысяч тонн зерна больше, чем за всю жатву 2024-го, отметили в Минсельхозпроде. Урожайность зерновых – более 45 центнеров с гектара. Всего же на это утро вес республиканского каравая вместе с рапсом достиг почти 8,5 миллионов тонн.
В лидерах – Минский регион с результатом 2 миллиона 150 тысяч тонн зерна. Брестская и Гродненская области почти добрались до отметки в 1 миллион 700 тысяч тонн. 822 тысячи на счету витебских аграриев. Могилевская и Гомельская отправили в общую копилку 1 миллион 153 и 1 миллион 12 тысяч тонн зерна соответственно. Комбайнеры уверенными темпами приближаются к финишу – 92 % хлебных нив страны уже убраны.
Активно в стране идет уборка и второго хлеба. Заготовлено 42 тысячи тонн картофеля и судя по урожайности, которая значительно превышает прошлогоднюю – недостатка в бульбе у белорусов не будет. Согласно плану, идет заготовка кормовой базы для животноводства, почти убран с полей лен, позаботились в хозяйствах и о будущем урожае: озимый рапс на зерно посеян на площади 445 тысяч гектаров – 103 % от плана.