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Лукашенко: Европа вся ориентируется на социализм, но когда-то об это вытирали ноги

06 ноября 2024 14:04
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Александр Лукашенко ожидает более высоких результатов от спортсменов в плавании и других видах спорта. Президент 6 ноября принял участие в церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс стал подарком для белорусов к 7 ноября – Дню Октябрьской революции, который наша страна – единственная на постсоветском пространстве – празднует на государственном уровне. В сохранении традиций и уважении к истории Беларусь и Китай схожи. И это позволяет нашим странам быть устойчивыми во времена геополитических перемен. Кстати, одна из самых нашумевших произошла сегодня: Трамп побеждает на выборах в США. Еще до публичного разглашения главной политической интриги Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа победителем президентских выборов США.

Лукашенко: Европа вся ориентируется на социализм, но когда-то об это вытирали ноги-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский и китайский народы роднит уважительное отношение к истории социалистического движения. Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить. Если в середине 1990-х, я помню, просто топтали ногами все эти определения, правда, и в Америке сегодня это матерное слово. Даже из уст победившего Трампа – Президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка.

Он ярый такой капиталист, Трамп, естественно, миллиардер. Но я в этом ничего плохого не вижу, но когда-то об это вытирали ноги. Мы этим путем не пошли. И что мы видим? Европа вся ориентируется на социализм. Не называя, может, его так, но говорит о социальной справедливости. Мы сразу сказали, что мы строим социально ориентированное государство. Это основной принцип социализма. И наши друзья китайские никогда от этого не отказывались. Они говорят о социализме, и им не помешало это идти по основным рельсам капиталистического движения. Ну, допустим, конкуренция. В Китае она очень развита. Поэтому никто ничего не мешает. Нужно идти от жизни.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Международная политика # Выборы в США

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