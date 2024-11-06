Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в возведении спортивных объектов в Беларуси

Александр Лукашенко ожидает более высоких результатов от спортсменов в плавании и других видах спорта. Президент 6 ноября принял участие в церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен откровенно сказать, что это не моя заслуга. Я попросил, поговорил со своим другом, а благодаря ему, большому другу белорусского народа Си Цзиньпину, мы построили этот объект. Дисциплина в Китае железная. Я знаю, что если Си Цзиньпин сказал, то там уже никто не обсуждает, там идут и делают.

И поймите, это большие деньги и этого стадиона, тем более национального футбольного стадиона. И Китайская Народная Республика серьезно вложилась. Более того, я не хочу забегать наперед. Это бесплатная техническая помощь. Они готовы нам помочь еще в нескольких таких мощных социальных объектах за свой счет. Поэтому мы в долгу перед этим человеком и перед великим китайским народом. Огромное им спасибо.