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Могилевчанин стал чемпионом мира в зимней рыбалке

17 марта 2022 12:03
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Серебро в командном зачете и именное золото. Белорусы успешно выступили на чемпионате мира по ловле на мормышку со льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевчанин стал чемпионом мира в зимней рыбалке-1

В Литве за чемпионский титул боролись спортсмены-рыболовы 12 государств. И его завоевал могилевчанин Алексей Юденков. Что касается командного итога, у белорусов второе место. Они уступили лишь хозяевам чемпионата, который возобновили после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

# Рыбалка # общество # Алексей Юденков # Фотофакт

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