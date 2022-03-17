Могилевчанин стал чемпионом мира в зимней рыбалке

Серебро в командном зачете и именное золото. Белорусы успешно выступили на чемпионате мира по ловле на мормышку со льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве за чемпионский титул боролись спортсмены-рыболовы 12 государств. И его завоевал могилевчанин Алексей Юденков. Что касается командного итога, у белорусов второе место. Они уступили лишь хозяевам чемпионата, который возобновили после двухлетнего перерыва из-за пандемии.