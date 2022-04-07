150 лет назад в Беларуси открыли первое реальное училище. Какие ещё события в истории произошли 7 апреля?

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья Праздник приурочен к дате вступления в силу устава Всемирной организации здравоохранения.

В уставе ВОЗ право на здоровье указано как неотъемлемое основное право любого человека без различия расы, религии или социального положения. 7 апреля родился изобретатель спичек Джон Уокер

В этот день в 1827 году английский фармацевт Джон Уокер продал первые спички, о чем сделал запись в приходно-расходной книге. Аптекарь изобрел их, как это часто бывает, совершенно случайно. Он смешивал палкой химикаты, и на ее конце образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу, и вспыхнул огонь. Уокер даже не запатентовал свое открытие, поэтому не нажил на этом состояния. 7 апреля родился Герой Советского Союза Борис Ковзан

А 100 лет назад 7 апреля 1922 родился Герой Советского Союза, белорус по происхождению Борис Ковзан. В Великую Отечественную войну на фронте – летчик-истребитель, участник обороны Гомеля. Ковзан – единственный в мире летчик, который таранил 4 вражеских самолета. Совершил 380 боевых вылетов, провел 127 воздушных боев и сбил 28 самолетов противника. Открыли первое реальное училище в Беларуси

Ровно 150 лет назад в этот день в Пинске на базе мужской гимназии было создано первое реальное училище в Беларуси. Оно входило в Виленский учебный округ. Выпускники училища имели льготы при поступлении в высшие технические и сельскохозяйственные заведения, а также на физико-математические факультеты вузов. 7 апреля основан Карлов университет

А в 1348 в Праге основан Карлов университет, один из старейших в мире и первый славянский университет. В нем преподавали национальный герой чешского народа мыслитель Ян Гус, физики Никола Тесла и Альберт Энштейн, первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик, писатели Франц Кафка и Милан Кундера. 7 апреля во Франции приняли закон о введении метрической системы мер

Закон о введении метрической системы мер был принят во Франции 7 апреля 1795 года. Он определил единицы длины (метр) и массы (килограмм). Сегодня эти метрические единицы широко используются по всему миру как в научных целях, так и в повседневной жизни. 7 апреля православные отмечают Благовещение