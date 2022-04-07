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Православные верующие отмечают Благовещение. Что можно и что нельзя делать в этот день?

07 апреля 2022 09:21
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Новости Беларуси. Благовещение отмечают православные верующие. Праздник – один из 12 наиболее значимых в христианстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Благовещение. Что можно и что нельзя делать в этот день?-1

Он связан с явлением Деве Марии ангела, который принес благую весть о том, что она станет матерью Сына Божьего и Спасителя мира. 7 апреля важно посетить литургию. Сегодня праздничные службы проводят во всех храмах Беларуси. Священники в честь библейского события облачаются в голубые одежды, что символизирует чистоту и непорочность. В этот день церковь смягчает требования Великого поста. Разрешены блюда из рыбы, а также употребление оливкового масла. С древних времен считается, что в Благовещение стоит отложить все домашние дела, нельзя давать в долг и ссориться.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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