Православные верующие отмечают Благовещение. Что можно и что нельзя делать в этот день?

Он связан с явлением Деве Марии ангела, который принес благую весть о том, что она станет матерью Сына Божьего и Спасителя мира. 7 апреля важно посетить литургию. Сегодня праздничные службы проводят во всех храмах Беларуси. Священники в честь библейского события облачаются в голубые одежды, что символизирует чистоту и непорочность. В этот день церковь смягчает требования Великого поста. Разрешены блюда из рыбы, а также употребление оливкового масла. С древних времен считается, что в Благовещение стоит отложить все домашние дела, нельзя давать в долг и ссориться.