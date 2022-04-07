Теперь в Бресте будут учить на сити-менеджеров. Что это за специальность и какие экзамены надо сдавать?

Весна для школьников – время финишной прямой. Абитуриенты штурмуют учебники и сайты вузов, чтобы наметить свой успешный план на будущее. Почти ежегодно в Беларуси университеты объявляют о новых специальностях. В 2022 году впервые в стране в классификаторе профессий ввели такое понятие, как «сити-менеджер». Готовить будущих специалистов будут в Бресте. Подробности у нашего Брестского корреспондента Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Кем стать и куда поступать? Выбрать вуз столичный или региональный? И существует ли принципиальное различие между ними? Этот и многие другие вопросы сейчас в головах абитуриентов и их родителей. В Бресте анонсировали открытие сразу двух новых специальностей. Специалист по информации и коммуникации, что более знакомо для зрителя, а еще абсолютно новая, первая в стране профессия сити-менеджера, урбанолога. Настоящая сенсация.

Брестский государственный университет имени Пушкина – флагман высшего образования Брестского региона. Будущих общественных коммуникаторов будут готовить на филологическом факультете за счет бюджета и платно. Чтобы стать студентом, нужно пройти ЦТ по русскому или белорусскому языку, истории Беларуси и обществоведению.

Татьяна Сенкевич, декан филологического факультета БРГУ им. А. С. Пушкина:

Мы будем готовить специалистов по разным видам коммуникации. Это будет и научная, и гендерная, и спортивная, и те специалисты, которые потом будут трудиться в том числе и в IT-сфере. Безусловно, специальность новых возможностей для выпускника. Они востребованы.

А вот абсолютно новой в Беларуси специальности «урбанолога-сити-менеджера» обучать будут на факультете естествознания. Набор предметов для ЦТ «географический»: русский или белорусский, география и математика. Вуз уже имеет более 400 заявок на будущих специалистов со всей страны. На бюджет примут первых 17 абитуриентов, а на платную форму 3.

Александр Сидорович, декан факультета естествознания БРГУ им. А. С. Пушкина:

Первая задача – это создание благоприятной комфортной среды для проживания. В первую очередь, трудоустройство в сфере государственного управления. Второе – оптимизация маршрутной и логистической сети. Здесь трудоустройство как в государственные организации, так и в транспортные компании. Еще одна из профессиональных задач урбанолога – информационное и маркетинговое сопровождение развития компании.

Приятный бонус для абитуриентов и их родителей – это 100-процентное обеспечение иногородних студентов местами в общежитиях университета.