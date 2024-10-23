Лукашенко: если произойдёт полное объединение России и Китая – никто не сможет их победить

Уникальной возможностью пообщаться с Президентом Беларуси на полях саммита БРИКС – среди прочих – воспользовался журналист BBC Стивен Розенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью получилось довольно длительным и обстоятельным. Стив Розенберг спрашивал и о подробностях разговора главы нашего государства с представителями Запада, о котором Александр Лукашенко рассказал в субботу. 23 октября Президент поделился подробностями. Переговоры продолжались 4 часа. В числе тем – ситуация на Ближнем Востоке, сотрудничество России и Китая, внутриполитические вопросы США.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Затрагивались вопросы конфликта на Ближнем Востоке. Я предупредил их: ребята, вы поаккуратнее там с дальнобойными ракетами и прочим. Есть такой вопрос, Зеленский поднимает: дайте мне ракеты, я буду бить по Кремлю и до Казани. Я говорю: ребята, вы поаккуратнее, потому что к Путину могут обратиться. Я в пример привел хуситов. Вот хуситы приедут к Путину и скажут: дайте мне береговые комплексы, которые могут нанести страшный удар по кораблям. А если он в отместку, что вы поставляете Зеленскому дальнобойное оружие, поставит хуситам комплексы «Бастион»? Я их знаю, эти комплексы. И будет поражен хоть один авианосец: английский, американский, ну, англосаксов и так далее. Это как будет? Это для нас неприемлемо. Я говорю: я понимаю, неприемлемо, но и для Путина неприемлемо, если вы будете поставлять эти ракеты. Согласились. Да, говорят, действительно опасно. То есть, прежде чем сделать какой-то шаг, надо понимать, что будет потом.