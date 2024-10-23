Лукашенко: Путин никогда не ставил вопрос о том, чтобы Беларусь ввела свои войска в Украину

Уникальной возможностью пообщаться с Президентом Беларуси на полях саммита БРИКС – среди прочих – воспользовался журналист BBC Стивен Розенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью получилось довольно длительным и обстоятельным. Стив Розенберг спросил, как интересам России соответствуют последствия СВО. В частности, события в Курской области, атаки дронов. История не любит сослагательных наклонений, однако Александр Лукашенко задает встречный вопрос: было бы лучше, вступи Украина в НАТО, а следом разместила бы у себя вооружение Североатлантического альянса, в том числе ракеты с подлетом до пяти минут?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Путин видел большую опасность того крена, который Украина сделала в направлении анти-России. И он предпринял определенные действия. Поэтому, ах, если бы да кабы – всякое могло быть. Мы можем только гадать. И если о предыстории СВО на Западе стараются не говорить, то фейки вокруг украинского кризиса обсуждают активно, тем самым эскалируя обстановку. Один из новых вбросов – об участии в специальной военной операции Северной Кореи. Александр Лукашенко убежден, что это ложная информация по комплексу причин. Александр Лукашенко:

Чепуха. Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин, зная его характер, не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине. Особенно, как говорят, на передке. Ну и вчера северокорейцы заявили, что это гадание на кофейной гуще. Никогда такого разговора и переговоров не было. Я говорю за Путина, зная его характер. У России населения хватает для того, чтобы вести военные действия. Лукашенко: Путин твердо убежден, что он прав. Для него главное – интересы российского народа – подробности здесь.

Стивен Розенберг, журналист BBC:

Если это подтвердится? Это вас беспокоит? Александр Лукашенко:

Это будет шаг к какой-то эскалации. Если на линии соприкосновения появятся чьи-то вооруженные силы. Даже белорусские, которые – вы считаете, что мы соагрессоры. Даже если бы мы ввязались в войну – это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу же бы заявили: ну а что же, в конфликт ввязалась другая страна союзная. Ну, значит, НАТО имеет право помочь Украине. Не сказали – могли так сказать. Значит, натовские войска были бы введены в Украину. Возможен такой вариант? Возможен. Путин и этот вариант просчитывает – надо это ему или нет. Но я вам даже скажу, вы говорите про Северную Корею. Где Корея – где Беларусь? Путин никогда не ставил передо мной такой вопрос о том, чтобы мы ввязались в эту драку.