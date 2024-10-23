Лукашенко о конфликте в Украине: если Запад захочет, мир может быть установлен

Говорили об интересе Беларуси в БРИКС, возможной нормализации отношений с Западом и размещении у нас ядерного оружия – является ли оно фактором сдерживания и каков механизм его применения? Зашла речь и о вооруженном конфликте в Украине. В связи с географической близостью Беларуси – этой теме уделили довольно много времени. Начали с оценки перспектив мирных переговоров между Москвой и Киевом.

У зарубежных медиа традиционно повышенный интерес к Беларуси и ее лидеру. И это понятно, учитывая активную внешнеполитическую деятельность нашей страны и позицию Александра Лукашенко – всегда открыто и откровенно отвечать на заданные вопросы. Уникальной возможностью пообщаться с Президентом Беларуси на полях саммита БРИКС – среди прочих – воспользовался журналист BBC Стивен Розенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью получилось довольно длительным и обстоятельным.

Стивен Розенберг, журналист BBC:

Как вы видите сейчас возможности мирного урегулирования в Украине?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы захотите, я имею в виду Запад, этот мир будет установлен. Что для этого надо сделать? Многое надо сделать, но за столом переговоров. Это значит, для начала, первым шагом должны быть переговоры. Надо сесть за стол переговоров и традиционно, как уже жизнь выработала, определить план действий за столом переговоров и договариваться о мире.

Стивен Розенберг:

Почему вы говорите: если вы хотите? Если Запад хочет. Ведь Россия напала на Украину, Россия вторглась в Украину.

Александр Лукашенко:

Конкретизирую. Если мы сейчас начнем разбираться кто виноват – мы никогда не придем к миру. Общаясь с представителями Запада, умными людьми, мы пришли к единому мнению: если война, конфликт или драка началась, значит, виноваты обе стороны. Возможно, кто-то больше, кто-то меньше.