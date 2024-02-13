Усадьба известного дворянского рода с богатой историей. Рассказываем о туристическом месте под Ляховичами

Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».

Былая усадьба Рейтанов. В XVI веке эти земли принадлежали Радзивиллам. Но спустя время их прославили дворяне Рейтаны – известный род немецкого происхождения. По одной из версий, Грушевка досталась рыцарю Рейтану от короля Речи Посполитой Яна III Собеского в дар за проявленный героизм в битве под Веной в 1683 году. В начале XVIII века Доминик Рейтан заложил здесь каменную усадьбу в стиле классицизма, а также построил два флигеля. Увидеть роскошь можно на акварели Наполеона Орды, который бывал в Грушевке дважды.

Наталья Скрипник, учитель истории СШ № 1 г. Ляховичи, экскурсовод:

В современном виде усадьба была построена уже в начале XX века последними владельцами – Иосифом Рейтаном и его супругой Алиной Гартинг. Тот дом, который мы сегодня можем видеть, возведен на фундаменте каменного дома. Современное здание деревянное. Одноэтажное, с мансардным этажом. В доме имелись водопровод, канализация, электричество. Дом отапливался печами, которые были обложены голландским кафелем. Рисунок в каждой комнате паркета был разный. Стены и потолок дома были оформлены фресками. На мансардный этаж вели две лестницы. Была чугунная винтовая, вторая – деревянная, из мореного дуба. В настоящее время, увы, это не сохранилось.