Усадьба известного дворянского рода с богатой историей. Рассказываем о туристическом месте под Ляховичами

Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».
Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».
Былая усадьба Рейтанов. В XVI веке эти земли принадлежали Радзивиллам. Но спустя время их прославили дворяне Рейтаны – известный род немецкого происхождения. По одной из версий, Грушевка досталась рыцарю Рейтану от короля Речи Посполитой Яна III Собеского в дар за проявленный героизм в битве под Веной в 1683 году. В начале XVIII века Доминик Рейтан заложил здесь каменную усадьбу в стиле классицизма, а также построил два флигеля. Увидеть роскошь можно на акварели Наполеона Орды, который бывал в Грушевке дважды.
Наталья Скрипник, учитель истории СШ № 1 г. Ляховичи, экскурсовод:
В современном виде усадьба была построена уже в начале XX века последними владельцами – Иосифом Рейтаном и его супругой Алиной Гартинг. Тот дом, который мы сегодня можем видеть, возведен на фундаменте каменного дома. Современное здание деревянное. Одноэтажное, с мансардным этажом. В доме имелись водопровод, канализация, электричество. Дом отапливался печами, которые были обложены голландским кафелем. Рисунок в каждой комнате паркета был разный. Стены и потолок дома были оформлены фресками. На мансардный этаж вели две лестницы. Была чугунная винтовая, вторая – деревянная, из мореного дуба. В настоящее время, увы, это не сохранилось.
Наталья Скрипник:
Сам Иосиф Рейтан умер в 1910 году. Поскольку он не имел наследников, передал усадьбу своему племяннику – сыну сестры родной. Генрих Грабовский в память о дяде возвел каплицу, которая является интересным памятником архитектуры. Грабовские, Алина Рейтан проживали в усадьбе до 1939 года, а затем покинули. А в послевоенное время часть зданий использовалась под местный клуб. Вторая часть зданий использовалась государственной конюшней. Долгое время сама усадьба принадлежала местному СПК «Ляховичский».
В 2017-м владельцем усадьбы стал отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ляховичского райисполкома. Благодаря международной помощи удалось восстановить фасады и законсервировать каплицу. Сейчас в подвальных помещениях оборудован туристический историко-культурный центр. А значит, усадьба закружит в культурных событиях и выставках. А вот на восстановление интерьеров потребуется время. Но продолжение следует!
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