Видели когда-нибудь босоножки из соломы? Побывали в гостях у ляховичской мастерицы

Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».
Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».
Соломка – бренд Ляховичского района. На белорусском золоте выросли династии мастеров. Здесь своя школа и техники. Кудесницам по силам не только традиционные пауки, цветы и куклы, но даже макеты достопримечательностей и гардеробчик! И речь не только про нарядные шляпки, обручи и кокошники для ансамблей.
Надежда Горко, мастер народных промыслов Даревского дома ремесел:
Этот костюм из соломки. Я его сделала на свой размер. И даже обувь сделали, шляпу, так что можно полностью одеть.
– Трудно было делать?
– Да, потому что на каждый ряд нужно было сшивать ткань, разутюживать эту соломку.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Первый раз вижу босоножки. Это эксклюзив!
– Да, я их надеваю, когда на выставку еду.
– Это туфельки белорусской Золушки. Мне кажется, сейчас дизайнеры могут вдохновиться и сделать что-то новенькое на лето.
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