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Видели когда-нибудь босоножки из соломы? Побывали в гостях у ляховичской мастерицы

13 февраля 2024 11:42
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Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».

Видели когда-нибудь босоножки из соломы? Побывали в гостях у ляховичской мастерицы-1

Соломка – бренд Ляховичского района. На белорусском золоте выросли династии мастеров. Здесь своя школа и техники. Кудесницам по силам не только традиционные пауки, цветы и куклы, но даже макеты достопримечательностей и гардеробчик! И речь не только про нарядные шляпки, обручи и кокошники для ансамблей.

Видели когда-нибудь босоножки из соломы? Побывали в гостях у ляховичской мастерицы-4

Надежда Горко, мастер народных промыслов Даревского дома ремесел:
Этот костюм из соломки. Я его сделала на свой размер. И даже обувь сделали, шляпу, так что можно полностью одеть.
Трудно было делать?
Да, потому что на каждый ряд нужно было сшивать ткань, разутюживать эту соломку.

Видели когда-нибудь босоножки из соломы? Побывали в гостях у ляховичской мастерицы-7

Анастасия Макеева, корреспондент:
Первый раз вижу босоножки. Это эксклюзив!
– Да, я их надеваю, когда на выставку еду.
Это туфельки белорусской Золушки. Мне кажется, сейчас дизайнеры могут вдохновиться и сделать что-то новенькое на лето.

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# Народное творчество # общество # Анастасия Макеева

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