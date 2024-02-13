Видели когда-нибудь босоножки из соломы? Побывали в гостях у ляховичской мастерицы

Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».

Соломка – бренд Ляховичского района. На белорусском золоте выросли династии мастеров. Здесь своя школа и техники. Кудесницам по силам не только традиционные пауки, цветы и куклы, но даже макеты достопримечательностей и гардеробчик! И речь не только про нарядные шляпки, обручи и кокошники для ансамблей.