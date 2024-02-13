Бузин: большая часть денег, выделенных Украине Евросоюзом, – это кредит, который нужно отдать

Насколько сегодня устойчив режим Зеленского и почему Европа так упорно не желает мира через компромисс? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу « САСС уполномочен заявить ».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

33 миллиарда – это кредит, который надо будет отдать. Стране, которая в войне, посмотрим, как выйдет из этого положения. Вопрос: кто отдаст эти деньги? И треть населения которой находится в Европе. Это не более, чем жест, в какой-то мере навязанный ЕС, для поддержки этого мероприятия до того момента, пока США разберутся в собственной внутренней политике.