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Бузин: большая часть денег, выделенных Украине Евросоюзом, – это кредит, который нужно отдать

13 февраля 2024 13:14
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Насколько сегодня устойчив режим Зеленского и почему Европа так упорно не желает мира через компромисс? Самые заметные политические события мира обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Бузин: большая часть денег, выделенных Украине Евросоюзом, – это кредит, который нужно отдать-1

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
33 миллиарда – это кредит, который надо будет отдать. Стране, которая в войне, посмотрим, как выйдет из этого положения. Вопрос: кто отдаст эти деньги? И треть населения которой находится в Европе. Это не более, чем жест, в какой-то мере навязанный ЕС, для поддержки этого мероприятия до того момента, пока США разберутся в собственной внутренней политике.

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# Международная политика # общество # Николай Бузин # Надежда Сасс

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