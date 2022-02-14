«Это обострение может плохо закончиться для всех нас». Александр Мороз о напряжённости вокруг Украины
Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер тепло приветствовал гостя. В советские годы Александр Мороз занимал ряд высоких государственных постов, после – председательствовал в Верховной раде и возглавлял Социалистическую партию Украины. Визит в Минск – знак стойкости и верности своим идеям, за что Александр Лукашенко и поблагодарил гостя.
Александр Мороз, политический и государственный деятель Украины:
Меня и моих друзей беспокоило то, что вот это обострение может плохо закончиться для всех нас. Этого нельзя допустить. Я хотел попросить Александра Григорьевича, чтобы он в меру своих возможностей (а они у него приличные) помог с этим напряжением – погасить его. На что он выразил свое понимание, необходимость и согласие принимать в этом участие. Мне кажется, это должно повлиять на снятие этого искусственно созданного напряжения. Созданного даже не украинской властью, не российской стороной. Это создано интересами тех, кто сидит за океаном и думает, что он до сих пор управляет миром так, как он хотел бы управлять.
Политик рассказал журналистам, что в большинстве своем его земляки положительно отзываются о пути развития Беларуси. Лучшее тому подтверждение – около 200 тысяч украинцев, которые живут в нашей стране и даже получили белорусское гражданство.
Лукашенко об Украине: оттуда идет приток этих диверсантов. Нам надо как-то приводить в порядок границу (подробнее здесь).