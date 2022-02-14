«Это обострение может плохо закончиться для всех нас». Александр Мороз о напряжённости вокруг Украины

Новости Беларуси. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер тепло приветствовал гостя. В советские годы Александр Мороз занимал ряд высоких государственных постов, после – председательствовал в Верховной раде и возглавлял Социалистическую партию Украины. Визит в Минск – знак стойкости и верности своим идеям, за что Александр Лукашенко и поблагодарил гостя.