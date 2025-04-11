Психолог Алёна Дзиодзина прокомментировала интервью Александра Лукашенко МТРК «Мир»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Уровень притязаний является мощнейшим двигателем прогресса в развитии государства и общества, но в то же время высокая планка нередко становится одним из самых коварных внутренних саботажников.
В проявлении это может выглядеть так, что, планируя решить какую-либо важную жизненную задачу, человек ожидает от себя большего, чем на данный момент позволяет реальность, и если вдруг результат оказался чуть хуже, то на уровне психологического восприятия достижение обнуляется, хоть это и совершенно не так на практике. Как итог, в дальнейшем человек оставляет активность по данному направлению.
Второй саботажный вариант может проявить себя в том, что высокий уровень притязаний побуждает людей избегать активности, если предварительно возникает ощущение, что достичь идеального все равно не получится. И как результат – люди склонны бездействовать. В то время как продолжать активность целесообразно.
Аналогичный внутренний саботажник порой встречается и в более крупных масштабах. Например, нередко интенсивный экономический рост воспринимается как единственный индикатор успешно развивающегося государства. И если вдруг прежние темпы роста снижаются, то ошибочно кажется, что дела якобы ухудшаются, хотя это не так.
Алена Дзиодзина:
На эту тему Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» поразмышлял на довольно понятном для нас языке. Экономический рост Беларуси в 2024 году составлял около 4 %. Показатели оказались выше, чем даже предполагалось, однако то, что и в дальнейшем получится наращивать показатели в том же темпе, было слишком неконструктивным подходом:
«Да, где-то возле этого будут темпы роста. Однако постоянно наращивать темпы к нынешним высоким показателям довольно сложно. Всё время база подрастает, к которой мы проценты считаем. К нулю легче прирастать, чем к 90 %, поэтому, естественно, 4,5 % или 5 % ни у нас, ни у России постоянно быть не может», – поделился мнением Президент Беларуси.
Согласно другим прогнозам главы государства, динамика белорусской экономики все равно будет в плюсе, просто темпы могут замедлиться. Согласитесь, между тезисом «не получается» и «получается, но не так быстро, как этого хочется» разница все же огромная. В данном случае важно идти от жизни с учетом характерных закономерностей, свойственных экономике:
«Тот процент или два, на которые мы будем прирастать в 2027–2030 годах, будет весомее, чем сегодняшние три, четыре или пять процентов. Поэтому надеяться на то, что всё время мы будем расти по 5%, не приходится», – подчеркнул Президент о совершенно нормальных тенденциях в экономике.