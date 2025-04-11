Психолог Алёна Дзиодзина прокомментировала интервью Александра Лукашенко МТРК «Мир»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Уровень притязаний является мощнейшим двигателем прогресса в развитии государства и общества, но в то же время высокая планка нередко становится одним из самых коварных внутренних саботажников.

В проявлении это может выглядеть так, что, планируя решить какую-либо важную жизненную задачу, человек ожидает от себя большего, чем на данный момент позволяет реальность, и если вдруг результат оказался чуть хуже, то на уровне психологического восприятия достижение обнуляется, хоть это и совершенно не так на практике. Как итог, в дальнейшем человек оставляет активность по данному направлению.

Второй саботажный вариант может проявить себя в том, что высокий уровень притязаний побуждает людей избегать активности, если предварительно возникает ощущение, что достичь идеального все равно не получится. И как результат – люди склонны бездействовать. В то время как продолжать активность целесообразно.

Аналогичный внутренний саботажник порой встречается и в более крупных масштабах. Например, нередко интенсивный экономический рост воспринимается как единственный индикатор успешно развивающегося государства. И если вдруг прежние темпы роста снижаются, то ошибочно кажется, что дела якобы ухудшаются, хотя это не так.