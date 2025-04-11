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Без слёз смотреть невозможно! Как создавали концерт-реквием «Каждый третий»

11 апреля 2025 12:03
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Дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны. Уникальный драматический проект реализуется в Беларуси. О чем рассказывает концерт-реквием «Каждый третий», рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – Татьяна Кулакова, заместитель директора музыкальной медиакомпании.

Александр Стасевич, ведущий:
Грядущее 80-летие Великой Победы – это священная дата для всех белорусов, и сегодня очень востребовано искусство, когда артисты могут рассказать о том, какой ценой доставалась Победа. Расскажите, пожалуйста, какая цель ставится для концерта-реквиема «Каждый третий»?

Без слёз смотреть невозможно! Как создавали концерт-реквием «Каждый третий»-2

Татьяна Кулакова, заместитель директора музыкальной медиакомпании:
Концерт-реквием существует уже год. Цель его изначально стояла – мы его приурочивали к 80-летию освобождения Республики Беларусь. Но и впервые его показали год назад на Поклонной горе в Москве, а потом показали 22 июня уже в Минске. Цель одна – чтобы люди помнили и знали.

Юлия Самусенко, ведущая:
Кто принимал участие в создании этого проекта?

Без слёз смотреть невозможно! Как создавали концерт-реквием «Каждый третий»-4

Татьяна Кулакова:
Генеральный продюсер – Анна Лукашенко, главный режиссер – Владислава Артюковская. Вообще это синтез и симбиоз общего труда Министерства обороны, Дворца Республики, Министерства культуры Республики Беларусь. Многие кадры нам предоставлены впервые из архивов «ВоенТВ». Большой коллектив трудился над этим проектом.

Мороз по коже, каждый раз смотря, даже у всей постановочной группы, у всех артистов, которые принимают участие – без слез невозможно.

Подробнее смотрите в видео.

# Концерт в Минске # Великая Отечественная война # Татьяна Кулакова

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