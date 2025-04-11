Без слёз смотреть невозможно! Как создавали концерт-реквием «Каждый третий»

Дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны. Уникальный драматический проект реализуется в Беларуси. О чем рассказывает концерт-реквием «Каждый третий», рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Татьяна Кулакова, заместитель директора музыкальной медиакомпании. Александр Стасевич, ведущий:

Грядущее 80-летие Великой Победы – это священная дата для всех белорусов, и сегодня очень востребовано искусство, когда артисты могут рассказать о том, какой ценой доставалась Победа. Расскажите, пожалуйста, какая цель ставится для концерта-реквиема «Каждый третий»?

Татьяна Кулакова, заместитель директора музыкальной медиакомпании:

Концерт-реквием существует уже год. Цель его изначально стояла – мы его приурочивали к 80-летию освобождения Республики Беларусь. Но и впервые его показали год назад на Поклонной горе в Москве, а потом показали 22 июня уже в Минске. Цель одна – чтобы люди помнили и знали. Юлия Самусенко, ведущая:

Кто принимал участие в создании этого проекта?