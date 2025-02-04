Манойло: «USAID активно участвовало в белорусских событиях, финансируя оппозиционных активистов»

В США да и не только разгорается скандал вокруг деятельности агентства по международному развитию. Не успел Белый дом опубликовать список каких то безумных проектов, на которые были потрачены астрономические суммы, как всплыли другие, мягко говоря, весьма неприглядные аспекты работы агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, миллиарды долларов им были направлены на то, чтобы свергать и уничтожать неугодные Вашингтону власти других стран. То есть на финансирование всякого рода цветных революций. Сотни миллионов долларов лились и на раскачку ситуации в Беларуси в период с 2011 по 2021 год. Только теперь стало ясно сколько стоили протесты и заказная международная реакция на них.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия):

USAID очень активно участвовало в белорусских событиях. В первую очередь, как источник финансирования оппозиции оппозиционных активистов. Потому что USAID было первое передаточное звено для тех финансовых потоков, которые направлялись на свержение конституционного политического режима в Республике Беларусь. USAID перенаправляла финансовые потоки уже на частные фонды. Частные фонды уже дробили, чтобы не было это заметно финансовой разведке и заводили на множество НКО, в том числе НКО действующих в Беларуси на тот момент. Эти НКО в течение длительного времени конвертировали эти деньги из безнала в нал. Потому что с активистами Майдана расплачиваются всегда наличными деньгами. И аккумулируя у себя эти деньги, готовясь к моменту, когда будет дан сигнал на перевод цветной революции в активную фазу.

Засветилось агентство по международному развитию и в событиях на Украине. Оказывается, оно оплатило Евромайдан, в ходе которого был свергнут законно избранный президент Янукович. В этом признался высокопоставленный американский чиновник Роберт Кеннеди, уже занявший пост в новом правительстве Трампа. Переворот финансировался за американские деньги, выделенные по линии агентства, которое Кеннеди прямо назвал филиалом ЦРУ, которое, как известно, не занимается демократией.