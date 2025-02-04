Арендное жильё – в Узде ведётся строительство 40-квартирного жилого дома

Новые метры. В Узде ведется строительство 40-квартирного жилого дома. До конца 2025 года его введут в эксплуатацию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Квартиры предназначены для военнослужащих, молодых специалистов и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Уже возвышаются пять этажей, сейчас устанавливают современные стеклопакеты. Кстати, дом будет сдан полностью с отделкой. Благоустроят и прилегающую территорию – сделают стоянки и оборудуют детскую площадку. Здесь развита и инфраструктура – недалеко находятся магазины, больница и учреждения образования.

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:

В 2024 году мы начали этот дом строить. При плане ввода в эксплуатацию 30 тысяч квадратных метров по району… Мы его перевыполнили, практически 35 тысяч. Больше одного квадратного метра на жителя Узденского района.

В 2024-м в Минской области было построено около 64 тысяч квадратных метров арендного жилья. А сегодня для востребованных специалистов новые метры стали еще доступнее. Этому способствует указ главы государства, который регулирует процесс получения арендных метров.