Эмир Государства Кувейт поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Дальнейшего развития и процветания Беларуси и ее народу, а главе государства – удачи, крепкого здоровья и благополучия пожелал эмир Государства Кувейт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пользуясь случаем, хочу выразить высокую оценку прочным отношениям, связывающим Государство Кувейт и дружественную Республику Беларусь, а также подтвердить наше постоянное совместное стремление укреплять эти отношения и продвигать в различных областях к более широким горизонтам на благо и в общих интересах наших дружественных стран».

Поздравление в адрес Александра Лукашенко также поступило от наследного принца Государства Кувейт.