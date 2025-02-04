Прямой эфир

Эмир Государства Кувейт поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

04 февраля 2025 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дальнейшего развития и процветания Беларуси и ее народу, а главе государства – удачи, крепкого здоровья и благополучия пожелал эмир Государства Кувейт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах подтвердил стремление укреплять отношения между нашими странами. 

Эмир Государства Кувейт поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах-2

«Пользуясь случаем, хочу выразить высокую оценку прочным отношениям, связывающим Государство Кувейт и дружественную Республику Беларусь, а также подтвердить наше постоянное совместное стремление укреплять эти отношения и продвигать в различных областях к более широким горизонтам на благо и в общих интересах наших дружественных стран».

Поздравление в адрес Александра Лукашенко также поступило от наследного принца Государства Кувейт.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Арендное жильё – в Узде ведётся строительство 40-квартирного жилого дома
04 февраля 2025 14:07

Арендное жильё – в Узде ведётся строительство 40-квартирного жилого дома

В Минской области подводят итоги профилактической акции «За рулём – не на связи»
04 февраля 2025 14:00

В Минской области подводят итоги профилактической акции «За рулём – не на связи»

В Червене строят водозабор со станцией обезжелезивания
04 февраля 2025 13:58

В Червене строят водозабор со станцией обезжелезивания