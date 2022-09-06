«Кто такие палітвязні?» Григорий Азарёнок задал неудобные вопросы представителям ЕС. И ни одного ответа

ЕС молчит. Сегодня, 6 сентября, по недоброй привычке представители стран Евросоюза в очередной раз попытались оказать давление на белорусский суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Рассматривалось дело анархистов и активистов, устраивавших провокации во время попытки госпереворота. И в нарушение всех дипломатических норм послы недружественных стран прибыли на заседание. Наш политический обозреватель Григорий Азаренок воспользовался возможностью задать вопросы, которые им никогда не зададут их карманные СМИ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Скажите, к кому вы на суд пришли? Не знаете? Ну пожалуйста, ответьте на пару вопросов. Мы за свободу слова. У вас вот тоже написано «Свобода». Может пару слов все-таки скажете? Вы знаете, кого судят, кому приговор выносят? Вы в курсе? Совсем не в курсе?



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Григорий Азаренок:

А чего вы отворачиваетесь? Может быть вы нам поясните? Скажите, пожалуйста, для чего вы приходите в суд? Вы пытаетесь оказать на него давление? Не хотите отвечать? Вы же всегда говорите про свободу прессы, вы должны общаться с журналистами. Почему вы не хотите общаться с журналистами?

Григорий Азаренок:

Скажите, а белорусские дипломаты ходят на европейские суды? Скажите, а почему вы считаете, что можно приходить и оказывать давление на суд? Мы же так не делаем никогда. Скажите, а зачем в европейских странах сносят памятники освободителям, советским воинам? Что вам сделал памятник в Риге? Не хотите общаться. Скажите, зачем вы построили забор в Беловежской пуще и убиваете наших животных? Скажите, вот написано: «Свабоду палітвязням». А кто такие палітвязні? Кто их так признал? Ну может быть хоть на один вопрос ответ? Ну пожалуйста! Вы же любите с прессой общаться, делать заявления всякие. «Молчание ягнят»… Есть такой фильм. Ни на один вопрос вообще не ответите?

Григорий Азаренок:

А вы знали, что суд закрытый? И все равно пришли, да? Это политическая акция, демонстрация? Так все-таки, кто такие палітвязні? Можете мне объяснить, кто их такими признал? Вы приходили на суд к Николаю Автуховичу. Этот человек устраивал теракты у нас в стране. Вы поддерживаете терроризм? Ну чего вы так скромно? Давайте пообщаемся, мы журналисты, пресса. Или в Европе не принято общаться с журналистами? Скажите, пожалуйста, на каком основании ЕС ввел санкции до расследования по самолету, можете ответить? На каком основании? Расследования ICAO не было, а вы ввели санкции. Скажите, на каком основании у нас отжали наш литовский порт? Нарушение международного права.

Григорий Азаренок:

ЕС молчит. Он делает заявления только тогда, когда ему это выгодно. Ни на один вопрос – ни по поводу того, что за палітвязні, ни по поводу санкций, ни по поводу забора – мы так и не получили ответа. Пару слов. Вы считаете вашу миссию исполненной? Ведь вас там даже не увидели. Вас видит только белорусское государственное телевидение. Вы мне объясните: цель вашего визита? С таким красивым значком – это политическая акция? Вы устраиваете политические акции на территории Республики Беларусь, в наших минских судах?

Григорий Азаренок:

Может вы с прессой пообщаетесь? Все-таки это имеет общественное значение.