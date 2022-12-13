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Назначен новый министр иностранных дел Беларуси – им стал Сергей Алейник

13 декабря 2022 12:45
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Новости Беларуси. Сергей Алейник назначен новым министром иностранных дел Республики Беларусь. До настоящего времени он работал на посту первого замминистра внешнеполитического ведомства.

Назначен новый министр иностранных дел Беларуси – им стал Сергей Алейник-1

Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко произвел назначение. За день до этого с новым министром обсудили все нюансы будущей работы. «Нелегко будет», – подчеркнул Президент.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Сергей Алейник # Александр Лукашенко # Фотофакт

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