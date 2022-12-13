Назначен новый министр иностранных дел Беларуси – им стал Сергей Алейник

Новости Беларуси. Сергей Алейник назначен новым министром иностранных дел Республики Беларусь. До настоящего времени он работал на посту первого замминистра внешнеполитического ведомства.
Новости Беларуси. Сергей Алейник назначен новым министром иностранных дел Республики Беларусь. До настоящего времени он работал на посту первого замминистра внешнеполитического ведомства.
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко произвел назначение. За день до этого с новым министром обсудили все нюансы будущей работы. «Нелегко будет», – подчеркнул Президент.
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