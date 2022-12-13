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Вольфович – о проверке боеготовности: задачи будут поставлены исходя из анализа спецоперации в Украине

13 декабря 2022 12:52
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Новости Беларуси. В Беларуси началась внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Соответствующее поручение дал 13 декабря глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности – здесь.

Вольфович – о проверке боеготовности: задачи будут поставлены исходя из анализа спецоперации в Украине-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В первую очередь будут подвергнуты проверке воинские части, входящие в комплект сил немедленного реагирования, то есть те воинские части, которые в первую очередь будут решать задачи в соответствии с предназначением в случае обострения обстановки, как на границах Республики Беларусь, так и внутри страны. То есть, простым языком говоря, части постоянной готовности. Задачи будут поставлены исходя из анализа опыта проведения специальной военной операции в Украине. Мы тщательно изучаем, и военное ведомство изучает. Делаем соответствующие выводы, вносим изменения в программы боевой подготовки наших соединений, воинских частей. И вот как раз к чему готовы сегодня наши воинские части, внезапно, по решению главы государства, это и будет проверено.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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