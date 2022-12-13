К Новому году в Минске появятся три детских сада

Новости Беларуси. Три детских сада откроют в Минске к Новому году. В декабре распахнет свои двери для воспитанников новое дошкольное учреждение на улице Николы Теслы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Садик рассчитан на 230 детей. Для малышей предусмотрены просторные помещения, музыкальный, спортивный и универсальный залы, а также бассейн и компьютерная игровая. В каждом помещении установлены очистители воздуха, а на третьем этаже есть уголок безопасности. Кроме того, откроется детский сад № 581 на улице Макаенка. Дошкольное учреждение рассчитано на 265 детей, в нем есть музыкально-хореографические залы и компьютерный класс. Также после капитального ремонта заработает детский сад № 195 на улице Заводской.