Самую холодную ночь пережили белорусы! МЧС предупреждает о факторах опасности в сильный мороз

Самую холодную ночь с начала нынешней зимы пережили и белорусы. Утром 2 февраля в разделе «текущая погода» на сайте Белгидромета практически на всех метеостанциях столбики термометров застыли на отметке ниже 20 градусов мороза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холоднее всего – минус 30,7 градусов – было в Осиповичах. В Михалишках Гродненской области – минус 30,5. При такой погоде можно получить обморожение и переохлаждение.

В МЧС предупредили о факторах опасности – возрастает вероятность возникновения аварий на системах жизнеобеспечения, возможны нарушения в работе дорожно-коммунальных служб, нарушения в работе транспорта. Данных о критических ситуациях на данный момент не поступало.