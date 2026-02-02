Прямой эфир

Самую холодную ночь пережили белорусы! МЧС предупреждает о факторах опасности в сильный мороз

02 февраля 2026 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самую холодную ночь с начала нынешней зимы пережили и белорусы. Утром 2 февраля в разделе «текущая погода» на сайте Белгидромета практически на всех метеостанциях столбики термометров застыли на отметке ниже 20 градусов мороза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую холодную ночь пережили белорусы! МЧС предупреждает о факторах опасности в сильный мороз-2

Холоднее всего – минус 30,7 градусов – было в Осиповичах. В Михалишках Гродненской области – минус 30,5. При такой погоде можно получить обморожение и переохлаждение. 

В МЧС предупредили о факторах опасности – возрастает вероятность возникновения аварий на системах жизнеобеспечения, возможны нарушения в работе дорожно-коммунальных служб, нарушения в работе транспорта. Данных о критических ситуациях на данный момент не поступало.

# Погода в Беларуси # МЧС Беларуси # МЧС

Другие новости рубрики

Все новости
Как прошёл Союзный Совмин и какие шероховатости на общем пути? Разберутся в ток-шоу «По существу»
02 февраля 2026 08:00

Как прошёл Союзный Совмин и какие шероховатости на общем пути? Разберутся в ток-шоу «По существу»

В Центральном ботаническом саду завершился сезон работы лимонария
02 февраля 2026 07:21

В Центральном ботаническом саду завершился сезон работы лимонария

63 представителя Гродненской области стали стипендиатами Белорусского фонда мира
02 февраля 2026 07:19

63 представителя Гродненской области стали стипендиатами Белорусского фонда мира