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В закрытых стационарных участках или на дому. Как будут голосовать на референдуме граждане на больничном?

07 февраля 2022 06:39
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к республиканскому референдуму по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закрытых стационарных участках или на дому. Как будут голосовать на референдуме граждане на больничном?-1

Накануне завершился очередной этап кампании – утверждены составы участковых комиссий. Их готовность к работе ЦИК проверит за день до начала досрочного голосования. Оно начнется 22 февраля и продлится пять дней.

В закрытых стационарных участках или на дому. Как будут голосовать на референдуме граждане на больничном?-4

Для наблюдения за происходящим приглашены наблюдатели от стран СНГ и ШОС. Их присутствие обеспечивает открытость процесса. Для проведения голосования по новой редакции Конституции образованы 5 510 участков.

В закрытых стационарных участках или на дому. Как будут голосовать на референдуме граждане на больничном?-7

Предусмотрена возможность волеизъявления в случае заболевания. Те, кто будут находиться на больничном, при желании смогут проголосовать в закрытом стационарном участке, на который их доставят либо при посещении на дому.  

# Референдум # общество # Фотофакт

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