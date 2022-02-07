В закрытых стационарных участках или на дому. Как будут голосовать на референдуме граждане на больничном?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к республиканскому референдуму по изменениям в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне завершился очередной этап кампании – утверждены составы участковых комиссий. Их готовность к работе ЦИК проверит за день до начала досрочного голосования. Оно начнется 22 февраля и продлится пять дней.

Для наблюдения за происходящим приглашены наблюдатели от стран СНГ и ШОС. Их присутствие обеспечивает открытость процесса. Для проведения голосования по новой редакции Конституции образованы 5 510 участков.