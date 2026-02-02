Представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал планы Германии по разработке ядерного оружия для сдерживания России. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва не собирается нападать на Германию или Финляндию, но подобные инициативы могут изменить ее позицию.

По мнению Мема, система безопасности в Европе должна оставаться неизменной, а главным гарантом сдерживания должны выступать Соединенные Штаты.

Его реакция была вызвана сообщениями о том, что Германия обсуждает с партнерами по ЕС возможность разработки ядерного оружия.

Президент РФ ранее не раз заявлял, что Москва не планирует никакой агрессии, а западные политики используют риторику об угрозах в своих внутренних целях.

В Москве же отмечают усиление активности НАТО у своих западных границ, что Свевероатлантический альянс объясняет необходимостью сдерживания.

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