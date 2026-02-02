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У берегов Норвегии начались масштабные военно-морские учения НАТО

02 февраля 2026 08:01
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НАТО продолжает наращивать военную активность. Так, у берегов Норвегии начались масштабные военно-морские учения альянса «Арктический дельфин». В них, кроме норвежских, участвуют военнослужащие из Нидерландов, Великобритании, Германии и Дании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Норвегии начались масштабные военно-морские учения НАТО-2

Как сообщили в штаб-квартире Североатлантического союза, во время маневров, которые продлятся 11 дней, будут отрабатываться операции по обнаружению и уничтожению подводных лодок в суровых условиях арктического климата. Для этого задействованы около 10 подлодок, несколько десятков боевых кораблей, вертолеты, самолеты-разведчики. 

Как заявили в командовании королевского флота Норвегии, эти учения подтверждают стремление НАТО оставаться активно присутствующим на Севере, и призваны укрепить сплоченность Альянса, повысить способность защищать морские территории.

# НАТО # Военные учения

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