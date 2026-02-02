Более 50 человек погибли в Польше из-за сильных морозов

Власти Польши оказались не готовы к приходу зимы. Испытания снегом и холодом не выдерживают не только коммунальная система. Например, в Щецине из-за изношенных труб остался без тепла многонаселенный район. В стране от морозов погибли уже 54 человека. Еще около 40 доставлены в больницы с обморожением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерством внутренних дел принято решение установить в городах палатки, где в любое время суток можно обогреться. Мобилизованы около 10 тысяч полицейских, которые осматривают подъезды, остановки общественного транспорта. Было принято решение оставлять на ночь открытыми вокзалы.

По данным синоптиков, в восточных районах Польши температура может опуститься до -29 и даже до -38 градусов. В трех воеводствах отменены занятия в школах. На юге страны ожидаются ледяные дожди, из-за чего возможны серьезные перебои в работе транспорта. Водителей призвали отказаться от поездок.