Свобода или запреты: что лучше для ребёнка?
Мы выбираем для них дорогие игрушки. Одеваем в брендовую одежду. Покупаем новомодные гаджеты. Отдаем в лучшие детские сады и школы. Выполняем любой каприз в ущерб нашим собственным желаниям, а потом удивляемся: почему наш малыш вырастает таким жутким потребителем? Где эта грань между «центром вселенной» и воспитанием? Правда ли, что детоцентризм до добра не доведет? Откуда берутся наглые дети и можно ли чрезмерную родительскую любовь направить в нужное русло? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Мария Бобрович, подросток:
Детям все равно необходимо давать некую свободу. Это на пользу и родителям, и детям. Токсичные родители – те, которые не уважают мнение своих детей и к ним не прислушиваются. Дети ведь такие же личности, как и родители. У них тоже есть право обижаться и выражать свои эмоции.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как поверить, что ребенок сам разберется? Как уважать его выбор?
Екатерина Реут, психолог:
Смотря о каком возрасте мы говорим. Допустим, что ребенку 3 года. Это тот возраст, когда ребенок на все отвечает «Я сам». Задача родителей – обеспечить безопасность для исследования мира. Что касается подростков, то родители, конечно же, обязаны уважать их личность и помочь детям сепарироваться, чтобы они смогли пойти дальше по жизни. Главная задача родителей – поставить ребенка на свои ноги.
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