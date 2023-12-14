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Свобода или запреты: что лучше для ребёнка?

14 декабря 2023 15:36
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Мы выбираем для них дорогие игрушки. Одеваем в брендовую одежду. Покупаем новомодные гаджеты. Отдаем в лучшие детские сады и школы. Выполняем любой каприз в ущерб нашим собственным желаниям, а потом удивляемся: почему наш малыш вырастает таким жутким потребителем? Где эта грань между «центром вселенной» и воспитанием? Правда ли, что детоцентризм до добра не доведет? Откуда берутся наглые дети и можно ли чрезмерную родительскую любовь направить в нужное русло? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Свобода или запреты: что лучше для ребёнка?-1

Мария Бобрович, подросток:
Детям все равно необходимо давать некую свободу. Это на пользу и родителям, и детям. Токсичные родители – те, которые не уважают мнение своих детей и к ним не прислушиваются. Дети ведь такие же личности, как и родители. У них тоже есть право обижаться и выражать свои эмоции.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Как поверить, что ребенок сам разберется? Как уважать его выбор?

Свобода или запреты: что лучше для ребёнка?-4

Екатерина Реут, психолог:
Смотря о каком возрасте мы говорим. Допустим, что ребенку 3 года. Это тот возраст, когда ребенок на все отвечает «Я сам». Задача родителей – обеспечить безопасность для исследования мира. Что касается подростков, то родители, конечно же, обязаны уважать их личность и помочь детям сепарироваться, чтобы они смогли пойти дальше по жизни. Главная задача родителей – поставить ребенка на свои ноги.

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# Воспитание детей # общество # Михаил Свито # Екатерина Реут

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