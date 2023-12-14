Свобода или запреты: что лучше для ребёнка?

Мы выбираем для них дорогие игрушки. Одеваем в брендовую одежду. Покупаем новомодные гаджеты. Отдаем в лучшие детские сады и школы. Выполняем любой каприз в ущерб нашим собственным желаниям, а потом удивляемся: почему наш малыш вырастает таким жутким потребителем? Где эта грань между «центром вселенной» и воспитанием? Правда ли, что детоцентризм до добра не доведет? Откуда берутся наглые дети и можно ли чрезмерную родительскую любовь направить в нужное русло? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i» .

Мария Бобрович, подросток:

Детям все равно необходимо давать некую свободу. Это на пользу и родителям, и детям. Токсичные родители – те, которые не уважают мнение своих детей и к ним не прислушиваются. Дети ведь такие же личности, как и родители. У них тоже есть право обижаться и выражать свои эмоции.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как поверить, что ребенок сам разберется? Как уважать его выбор?