«Мама не видит в ребёнке личность». Психолог рассказала о гиперопеке над детьми

Мы выбираем для них дорогие игрушки. Одеваем в брендовую одежду. Покупаем новомодные гаджеты. Отдаем в лучшие детские сады и школы. Выполняем любой каприз в ущерб нашим собственным желаниям, а потом удивляемся: почему наш малыш вырастает таким жутким потребителем? Где эта грань между «центром вселенной» и воспитанием? Правда ли, что детоцентризм до добра не доведет? Откуда берутся наглые дети и можно ли чрезмерную родительскую любовь направить в нужное русло? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нередки ситуации, когда мамы полностью игнорируют свои потребности и концентрируются только на ребенке. Как можно охарактеризовать таких мам?