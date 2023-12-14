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«Мама не видит в ребёнке личность». Психолог рассказала о гиперопеке над детьми

14 декабря 2023 15:33
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Мы выбираем для них дорогие игрушки. Одеваем в брендовую одежду. Покупаем новомодные гаджеты. Отдаем в лучшие детские сады и школы. Выполняем любой каприз в ущерб нашим собственным желаниям, а потом удивляемся: почему наш малыш вырастает таким жутким потребителем? Где эта грань между «центром вселенной» и воспитанием? Правда ли, что детоцентризм до добра не доведет? Откуда берутся наглые дети и можно ли чрезмерную родительскую любовь направить в нужное русло? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нередки ситуации, когда мамы полностью игнорируют свои потребности и концентрируются только на ребенке. Как можно охарактеризовать таких мам?

«Мама не видит в ребёнке личность». Психолог рассказала о гиперопеке над детьми-1

Екатерина Реут, психолог:
В них говорит тревожность. Часто даже их нереализованность в профессиональных или социальных планах. Получается, что мамы могут самовыражается только через ребенка. Но такая мама не видит в ребенке личность. Необходимо понимать, что ребенок – человек. Ему необходимо помогать быть собой, развиваться и сепарироваться. Ему ведь и семью нужно будет устраивать в будущем.

«Мама не видит в ребёнке личность». Психолог рассказала о гиперопеке над детьми-4

Денис Северов, магистр психологии:
Очень частая причина такого поведения – чувство вины. Родитель постоянно находится с ощущением легкой тревоги и боится всегда сделать что-то не так. Поэтому фокус смещается только на ребенка.

Свобода или запреты: что лучше для ребенка? Читайте здесь.

# Воспитание детей # общество # Наталья Надольская # Денис Северов # Екатерина Реут

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