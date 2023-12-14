Что такое детоцентризм и чем он опасен – рассказали психологи

Мы выбираем для них дорогие игрушки. Одеваем в брендовую одежду. Покупаем новомодные гаджеты. Отдаем в лучшие детские сады и школы. Выполняем любой каприз в ущерб нашим собственным желаниям, а потом удивляемся: почему наш малыш вырастает таким жутким потребителем? Где эта грань между «центром вселенной» и воспитанием? Правда ли, что детоцентризм до добра не доведет? Откуда берутся наглые дети и можно ли чрезмерную родительскую любовь направить в нужное русло? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Реут, психолог:

Детоцентризм появился не так давно – в 1960-1970 годы, когда вырос уровень жизни в послевоенные годы. У женщин и мужчин появилось больше времени и возможностей уделять время ребенку. Детоцентризм начал снова набирать обороты в 1990-е и нулевые. Все обусловлено повышением уровня жизни. Сейчас в семьях рождается не так много детей, как раньше. Ребенок становится центром любви и внимания. Современная тенденция – рожать позже, чем это делало прошлое поколение.