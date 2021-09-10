Пряное рагу из тыквы. Рассказываем простой рецепт необычного блюда
С приходом осени почетное место на нашем столе занимает тыква. Этот красивый овощ славится не только нежным вкусом, но и пользой. Тыква – кладезь витаминов, которые содержатся как в мякоти, так и семечках и даже цветках. В поисках уникального рецепта мы отправились на кухню к шеф-повару.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Основным ингредиентом многих блюд осенью становится тыква. Она помогает отлично себя чувствовать и оставаться в тонусе даже при простудных заболеваниях. Сегодня я расскажу, как приготовить необычное и очень вкусное блюдо – пряное рагу из тыквы.
Для этого понадобится перец, перец чили, томат, цукини, имбирь, сливочное масло, чеснок, тимьян и тыква.
Нарезаем овощи и обжариваем на сливочном масле. Добавляем соль, черный перец и тимьян. Пока овощи готовятся, очищаем тыкву, нарезаем кубиками и добавляем к овощам.
Овощи обжарились. Теперь перекладываем их в тыкву и ставим запекать на 20 минут на 180 ℃.
20 минут прошло, и наша тыква готова.
Надеемся, наше блюдо придется вам по вкусу. Приятного аппетита.
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