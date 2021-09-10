Как викинги играли в рулетку и зачем при этом был нужен точильный круг?

В краю ледниковых озер. На Поставщине в деревне Новоселки живет белорусский викинг. Он же гончар от бога. В своей усадьбе Сергей Владимирович возрождает традиции и предлагает окунуться в мир керамики. Без звонких сувениров не остается никто.

После концертов и мастер-классов наступает хлебосольное время. И дело не только в сезонных присмаках с огорода. Отведать блины и шашлыки можно из уличной печки на западноевропейский манер. Порыбачить и искупаться после баньки в речушке и даже сыграть в викинговскую рулетку.

Сергей Щербо, гончар:

Был точильный круг. Снимали точило, было такое полено с зарубками, они пихали это точило и набирали очки. Я смотрю, что в этой зарубке у меня 90 очков. Вы попробуйте. У вас 70. Анастасия Макеева, корреспондент:

Как вы вообще викингом стали?