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Как викинги играли в рулетку и зачем при этом был нужен точильный круг?

10 сентября 2021 10:07
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В краю ледниковых озер. На Поставщине в деревне Новоселки живет белорусский викинг. Он же гончар от бога. В своей усадьбе Сергей Владимирович возрождает традиции и предлагает окунуться в мир керамики. Без звонких сувениров не остается никто.

Как викинги играли в рулетку и зачем при этом был нужен точильный круг? -1

После концертов и мастер-классов наступает хлебосольное время. И дело не только в сезонных присмаках с огорода. Отведать блины и шашлыки можно из уличной печки на западноевропейский манер. Порыбачить и искупаться после баньки в речушке и даже сыграть в викинговскую рулетку.

Как викинги играли в рулетку и зачем при этом был нужен точильный круг? -4

Сергей Щербо, гончар:
Был точильный круг. Снимали точило, было такое полено с зарубками, они пихали это точило и набирали очки. Я смотрю, что в этой зарубке у меня 90 очков. Вы попробуйте. У вас 70.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Как вы вообще викингом стали?

Как викинги играли в рулетку и зачем при этом был нужен точильный круг? -7

Сергей Щербо:
По молодости мы часто путешествовали, были в Эстонии, Литве, Польше, на Грюндвальде. И там кооперируются ребята, мне предложили поиграть в эту игру, побыть викингом. Приняли меня в почетную гильдию викингов, немножко шуточно это все, конечно. Все они там большие затейники, эти викинги.

В белорусской деревне живет настоящий викинг. Посмотрите, что он делает из глины по древним традициям – подробности далее.

# История # общество # Сергей Щербо # Анастасия Макеева # Фотофакт

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