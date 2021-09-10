Как викинги играли в рулетку и зачем при этом был нужен точильный круг?

В краю ледниковых озер. На Поставщине в деревне Новоселки живет белорусский викинг. Он же гончар от бога. В своей усадьбе Сергей Владимирович возрождает традиции и предлагает окунуться в мир керамики. Без звонких сувениров не остается никто.
В краю ледниковых озер. На Поставщине в деревне Новоселки живет белорусский викинг. Он же гончар от бога. В своей усадьбе Сергей Владимирович возрождает традиции и предлагает окунуться в мир керамики. Без звонких сувениров не остается никто.
После концертов и мастер-классов наступает хлебосольное время. И дело не только в сезонных присмаках с огорода. Отведать блины и шашлыки можно из уличной печки на западноевропейский манер. Порыбачить и искупаться после баньки в речушке и даже сыграть в викинговскую рулетку.
Сергей Щербо, гончар:
Был точильный круг. Снимали точило, было такое полено с зарубками, они пихали это точило и набирали очки. Я смотрю, что в этой зарубке у меня 90 очков. Вы попробуйте. У вас 70.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Как вы вообще викингом стали?
Сергей Щербо:
По молодости мы часто путешествовали, были в Эстонии, Литве, Польше, на Грюндвальде. И там кооперируются ребята, мне предложили поиграть в эту игру, побыть викингом. Приняли меня в почетную гильдию викингов, немножко шуточно это все, конечно. Все они там большие затейники, эти викинги.
В белорусской деревне живет настоящий викинг. Посмотрите, что он делает из глины по древним традициям – подробности далее.