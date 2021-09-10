В белорусской деревне живёт настоящий викинг. Посмотрите, что он делает из глины по древним традициям

– Надо было двигать по солнцу, оно тогда силы и придавало. Тут сыпалось зерно, а здесь собиралась мука.

–То есть у вас можно намолоть муку и потом пирожки испечь? Я бы не смолола, но если бы была сильно голодная...

В краю ледниковых озер. На Поставщине в деревне Новоселки живет белорусский викинг. Он же гончар от бога. В своей усадьбе Сергей Владимирович возрождает традиции и предлагает окунуться в мир керамики. Без звонких сувениров не остается никто.

Сергей Щербо, гончар:

Это работа людей уравновешенных. Или наоборот: те, кто не очень уравновешены, садясь за круг, почувствуют успокоение. Старые гончары говорили, что глину нужно «побить в плечи», то есть сделать ее послушной. Когда горшок по форме уже готов, в старину его обязательно украшали, это был своеобразный оберег горшка. Верхняя линия считалась линией неба, а нижняя – линия земли.

На таком гончарном кругу рождаются горшочки. Как ребенку, мастер обрезает пуповину и отправляет на сушку. Но, несмотря на 30-летний опыт, бог огня все равно заберет десятину, улыбается хозяин. Свой горн он построил сам, как и все в этно-усадьбе.

За цветущие сады и красоту отвечает жена Людмила. Вместе уже 40 лет. Он учитель черчения и рисования, она математик. Приехали молодыми специалистами в эти края и влюбились. Да, и место оказалось с душой.

Сергей Щербо:

Под нами находится большой пласт глины, и на этом месте когда-то в старые времена, наверное, тоже жил гончар, потому что мы находим осколки очень старой посуды, порядка XIV века. У нас есть своя копанка, материал довольно-таки благодатный, хороший.

Долгое время Сергей Щербо вел кружок по резьбе, но гены взяли свое. Прадед Савелий был славным гончаром. Ремесло переросло в искусство. Мужской характер и самобытный стиль сделали свое дело. Изделия мастера разлетелись по всему свету, а в гостевой книге – отзывы от японского языка до чувашского. Всех туристов волшебник ведет в музей. Керамика рыжая, сивая, дымленая, местная гартованная или рябая. Букет техник поражает.

Сергей Щербо:

Это обвар. Раскаленное изделие окунали в специальную болтушку, и оно становилось с разводами, пятнышками. В старину считалось, что человек, вкусив эти продукты, будет не бояться сглаза.

– С точки зрения экологии ведь чистый продукт и в нем хорошо все хранится?

– Да. Раньше же не было холодильников, в крынке молоко хранилось до трех суток.

Издавна считалось, что свист отпугивает всю нечисть, поэтому свистульки занимали важное место в работе гончара. Их делали для малышей как обереги, с ним нестрашно было ходить в лес. Птичками-невеличками зазывали весну. Коников раздавали детям на Юрье как символ того, что если трудиться, в семью придет богатство. Почетное место в галерее гончара занимают свистульки-цмоки и окарины.

Сергей Щербо:

Сам инструмент впервые в XVI веке был создан мастером из Италии, поэтому название «окарина» имеет итальянские корни – поющий гусенок. Компановка инструмента была как флейта, а вот такие инструменты были чисто восточные – поющее яйцо такое. На них до сих пор играют в буддийских храмах. Видите, дырочки разных размеров? За счет этого мы и добиваемся звучания по ноткам.

Гончарство подарило много друзей. Приезжают школьники на экскурсии, молодожены лепят кувшины на счастье. Многие загораются и открывают для себя новое хобби. Когда рядом такой наставник, сказка оживает. Кстати, нашему герою постоянно предлагают сняться в кино.

Сергей Щербо:

Одна женщина приехала из Питера, так увезла целый сервиз. Говорит, теперь буду пить чай, конфетки класть в конфетницу.

– Говорят, что в такие маленькие горшочки можно нашептать свои желания. И сбывается.

– Да, конечно. В глине есть какая-то магическая сила, которая концентрирует мысль. Главное, чтобы человек верил в это. Тогда все сбывается. А дедушка мечтает, чтобы его дело продолжили внуки, и не перестает учиться новому. Ведь в керамике, как в космосе, нет границ. Главное – любить то, что делаешь.