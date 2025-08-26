На территории Гродненской области обнаружили снаряды времён Великой Отечественной войны

80 лет они скрывались под толщей земли, а теперь об опасных находках все чаще говорят в Гродненской области. За последние несколько дней в регионе зафиксировали четыре случая обнаружения снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подозрительные предметы во время прогулок и проведения различных работ были найдены в Лидском и Дятловском районах, а также в областном центре. Среди находок – артиллерийские снаряды разного калибра. Более 80 лет они хранились на приусадебных участках, в полях и лесных массивах.

Екатерина Фучеджи, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

В оперативно-дежурную службу Октябрьского РУВД Гродно обратился местный житель. Он сообщил, что у себя на участке во время вспахивания поля обнаружил подозрительный предмет. Саперно-пиротехническая группа определила, что данный предмет – это 50-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны.

На следующий день в Лидском районе зафиксирован еще один случай: в лесном массиве вблизи деревни Островля при выгуле собак найдены два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда. 18 августа при проведении ремонтных работ по улице Дарвина в областном центре рабочий обнаружил 81-миллиметровую минометную мину, а во вторник во время мелиоративных работ вблизи деревни Сочивляны Дятловского района работниками обнаружен 150-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Во всех случаях сотрудниками милиции было организовано оцепление и охрана мест происшествия. Снаряды уничтожены саперно-пиротехническими группами. Трагических последствий удалось избежать. В случае обнаружения старых боеприпасов необходимо обращаться в милицию, ни в коем случае не трогать опасные предметы.