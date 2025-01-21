Центр общественного наблюдения за выборами начал работу в Минске

В Минске начал работу Центр общественного наблюдения за выборами. Здесь в режиме онлайн будет аккумулироваться информация от наблюдателей о ходе голосования, а также о возможных внештатных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По инициативе крупнейших общественных организаций и политических партий, во всех регионах развернута работа национальных наблюдателей. Более 30 тысяч человек будут оперативно информировать Центр о происходящем на местах в формате нон-стоп. Наблюдение за ходом электорального процесса, выполнение законодательства и контроль за общественным порядком – работа в онлайн-режиме позволяет получать объективную информацию с участков, а также исключает возможность искажения данных.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: Институт национального наблюдения – это не отличие нашей страны. Такой институт есть во многих странах мира и он призван, чтобы обеспечить доступность общества к тому, как будет проходить голосование, как будут организованы выборы на конкретных участках. Это повышает открытость, прозрачность процесса голосования.

Андрей Басак, заместитель председателя партии и общественного объединения «Белая Русь»:

4 469 представителей нашего общественного объединения направлены для наблюдения за выборами. Мы считаем, что это достаточное количество и серьезное представительство подготовленных людей, которые понимают и принимали непосредственное участие, получили соответствующий уровень подготовки и, самое главное, эти люди понимают свою степень ответственности в ходе наблюдения за выборами. Мы считаем, это представительство позволяет объективно оценивать проходящие выборы.

Также в Центре общественного наблюдения организована работа горячей линии. Уточнить вопрос о ходе электорального процесса, внести предложения или замечания можно до 19:00 в течение каждого дня досрочного голосования и в основной день выборов, с 8 утра до 8 вечера.