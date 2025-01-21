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О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром

21 января 2025 18:08
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За океаном звучат громкие фразы касаемо конфликта на Украине. А вот на реальные действия в обостренной геополитической обстановке готов пойти не каждый политик. Единственным Президентом, который приехал в Белград, когда Сербия подверглась агрессии НАТО, стал Александр Лукашенко. Наши страны связывает дружба длиной в десятилетия.

У Беларуси и Сербии огромный потенциал экономического сотрудничества. Страны готовы и должны развивать взаимоотношения на всех уровнях. Об этом заявил министр правительства Сербии. В Минск в эти дни прибыла сербская делегация. Запланирован ряд двусторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе с представителями Министерств сельского хозяйства, промышленности и здравоохранения.

О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром-2

Делегация посетила выставку «Моя Беларусь». Выставочный центр с лучшими отечественными разработками – место, где можно увидеть, чего достигла Беларусь за время своей суверенной истории. Также это возможность обсудить планы для дальнейшего сотрудничества. Нашему корреспонденту удалось задать несколько вопросов министру правительства Сербии.

О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром-4

Влада Родовская, корреспондент:
Как вы оцениваете достижения Беларуси, исходя из того, что вы увидели на выставке. И это несмотря на то, что Беларусь уже много лет находится под санкциями. Каковы ваши впечатления?

Ненад Попович, министр правительства Республики Сербия, сопредседатель Сербско-Белорусского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству:
Все, что происходит в Беларуси, идет в действительно большой динамике, Беларусь развивается стремительными темпами. И новые технологии, которые мы сегодня посмотрели, – и в медицине, и в машиностроении, в военной технике и цифровизации, – вот это залог будущего. Ваша инженерия прекрасна. И я уверен, что наши две экономики в будущем могут еще более крепко сотрудничать. Сербия развивается такими же темпами. А почему? Потому что у нас такие лидеры. Наш Президент Вучич и ваш Президент Лукашенко – лидеры свободного мира. У нас и у вас всегда основными ценностями были свобода и независимость. И так веками.

О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром-6

Ненад Попович:
Мы очень любим вашего Президента, очень любим господина Лукашенко. Потому что он помог Сербии, когда нам было очень тяжело. 1999 год, когда злодеи – Америка, НАТО и Евросоюз – бомбили Сербию. Ваш Президент единственный приехал к нам. Он не боялся, он героически решил прилететь, рискуя своей жизнью. Он встречался с народом. Хотел побыть со своими братьями в тяжелый момент. Мы этого никогда не забудем.

О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром-8

Влада Родовская:
Экономическое сотрудничество уже налажено, оно развивается. Но вот как вы видите новые направления сотрудничества? Даже исходя из того, что вы сегодня увидели, взяли на вооружение какие-нибудь разработки?

Ненад Попович:
Я не скажу, что у нас налажено экономическое сотрудничество. Оно хорошее, но потенциалы в разы больше. И мы обязательно должны, принимая слова наших лидеров, сделать все возможное, чтобы каждый год увеличивать наш товарооборот на 20–30 %. Мы обязаны работать. И сербский, и белорусский народ ожидают от нас, чтобы мы делали все возможное, чтобы наши промышленники могли вместе работать. И мы это обязательно сделаем.

Влада Родовская:
Вы приехали в очень важный политический период в нашей стране. Сейчас у нас проходят выборы, но западные политики уже успели их не признать. Как в Сербии оценивают такую позицию и поддерживаете ли вы, что так вмешиваются в наши внутренние дела?

О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром-10

Ненад Попович:
Мы вас абсолютно понимаем. Сербия всегда была мишенью как раз западных политиков, которые постоянно вмешиваются в наши внутренние дела. И я уверен, пока вы и ваш Президент будете вести свободную независимую политику, как и наш Президент Вучич, мы всегда будем мишенью для таких западных политиков, которые хотят из всех сделать вассальные государства. Мы не вассальные народы, мы свободные народы и уважаем всех. Но вектор направления политики и экономики определяют наши граждане. И они определяются исключительно на свободных выборах.

# Ненад Попович # Беларусь-Сербия # Выборы в Беларуси

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