О достижениях Беларуси, экономическом сотрудничестве и выборах Президента – пообщались с сербским министром

За океаном звучат громкие фразы касаемо конфликта на Украине. А вот на реальные действия в обостренной геополитической обстановке готов пойти не каждый политик. Единственным Президентом, который приехал в Белград, когда Сербия подверглась агрессии НАТО, стал Александр Лукашенко. Наши страны связывает дружба длиной в десятилетия. У Беларуси и Сербии огромный потенциал экономического сотрудничества. Страны готовы и должны развивать взаимоотношения на всех уровнях. Об этом заявил министр правительства Сербии. В Минск в эти дни прибыла сербская делегация. Запланирован ряд двусторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе с представителями Министерств сельского хозяйства, промышленности и здравоохранения.

Делегация посетила выставку «Моя Беларусь». Выставочный центр с лучшими отечественными разработками – место, где можно увидеть, чего достигла Беларусь за время своей суверенной истории. Также это возможность обсудить планы для дальнейшего сотрудничества. Нашему корреспонденту удалось задать несколько вопросов министру правительства Сербии.

Влада Родовская, корреспондент:

Как вы оцениваете достижения Беларуси, исходя из того, что вы увидели на выставке. И это несмотря на то, что Беларусь уже много лет находится под санкциями. Каковы ваши впечатления? Ненад Попович, министр правительства Республики Сербия, сопредседатель Сербско-Белорусского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству:

Все, что происходит в Беларуси, идет в действительно большой динамике, Беларусь развивается стремительными темпами. И новые технологии, которые мы сегодня посмотрели, – и в медицине, и в машиностроении, в военной технике и цифровизации, – вот это залог будущего. Ваша инженерия прекрасна. И я уверен, что наши две экономики в будущем могут еще более крепко сотрудничать. Сербия развивается такими же темпами. А почему? Потому что у нас такие лидеры. Наш Президент Вучич и ваш Президент Лукашенко – лидеры свободного мира. У нас и у вас всегда основными ценностями были свобода и независимость. И так веками.

Ненад Попович:

Мы очень любим вашего Президента, очень любим господина Лукашенко. Потому что он помог Сербии, когда нам было очень тяжело. 1999 год, когда злодеи – Америка, НАТО и Евросоюз – бомбили Сербию. Ваш Президент единственный приехал к нам. Он не боялся, он героически решил прилететь, рискуя своей жизнью. Он встречался с народом. Хотел побыть со своими братьями в тяжелый момент. Мы этого никогда не забудем.

Влада Родовская:

Экономическое сотрудничество уже налажено, оно развивается. Но вот как вы видите новые направления сотрудничества? Даже исходя из того, что вы сегодня увидели, взяли на вооружение какие-нибудь разработки? Ненад Попович:

Я не скажу, что у нас налажено экономическое сотрудничество. Оно хорошее, но потенциалы в разы больше. И мы обязательно должны, принимая слова наших лидеров, сделать все возможное, чтобы каждый год увеличивать наш товарооборот на 20–30 %. Мы обязаны работать. И сербский, и белорусский народ ожидают от нас, чтобы мы делали все возможное, чтобы наши промышленники могли вместе работать. И мы это обязательно сделаем. Влада Родовская:

Вы приехали в очень важный политический период в нашей стране. Сейчас у нас проходят выборы, но западные политики уже успели их не признать. Как в Сербии оценивают такую позицию и поддерживаете ли вы, что так вмешиваются в наши внутренние дела?