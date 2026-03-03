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Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН

03 марта 2026 09:33
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Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН-0

Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

  • Первым заместителем председателя стал Виталий Залесский, ранее возглавлявший Физико-технический институт НАН Беларуси.
  • Должность заместителя председателя занял Алексей Труханов, который был академиком-секретарем Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси.


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# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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