Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил новых заместителей председателя Президиума НАН Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
- Первым заместителем председателя стал Виталий Залесский, ранее возглавлявший Физико-технический институт НАН Беларуси.
- Должность заместителя председателя занял Алексей Труханов, который был академиком-секретарем Отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси.
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