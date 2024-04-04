Воложин готовится принять «Дожинки-2024». Вот как преобразят город к фестивалю
Жители Воложинского района не только трудятся на полях, закладывая будущий урожай, но и готовятся принять масштабный областной фестиваль тружеников села «Дожинки-2024», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подготовка к празднику идет полным ходом. Ремонтируются дороги и реконструируются культурные объекты.
О том, как райцентр преобразится к столь важному событию, узнала наш корреспондент Ангелина Шигалева.
Воложин в 2024 году принимает областной фестиваль тружеников села «Дожинки». К празднику уже идет активная подготовка. Особое внимание центральной площади, где пройдут главные торжества. Сейчас здесь кипит работа. Ремонтируют, красят, белят. Приводят в порядок Дворец культуры, библиотеку. Подарком местным жителям станут малые архитектурные формы.
Юлия Бернацкая, исполняющая обязанности директора УКС Воложинского района:
Предусматривается замена покрытий, малых архитектурных форм, опор освещения. Также проектом предусматривается устройство парковочных мест и облагораживание территории.
В городе также появятся и новые декоративные осветительные опоры. Это будут металлические столбы с красивыми кронштейнами, на каждом из которых будут по два светильника – в сторону проезжей части и один на тротуар. Работы уже ведутся.
Подробности в видео.