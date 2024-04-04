Воложин готовится принять «Дожинки-2024». Вот как преобразят город к фестивалю

Жители Воложинского района не только трудятся на полях, закладывая будущий урожай, но и готовятся принять масштабный областной фестиваль тружеников села «Дожинки-2024», рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подготовка к празднику идет полным ходом. Ремонтируются дороги и реконструируются культурные объекты. О том, как райцентр преобразится к столь важному событию, узнала наш корреспондент Ангелина Шигалева.

Воложин в 2024 году принимает областной фестиваль тружеников села «Дожинки». К празднику уже идет активная подготовка. Особое внимание центральной площади, где пройдут главные торжества. Сейчас здесь кипит работа. Ремонтируют, красят, белят. Приводят в порядок Дворец культуры, библиотеку. Подарком местным жителям станут малые архитектурные формы.