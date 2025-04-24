Лукашенко дал ей гражданство! За что ещё уроженка Украины благодарна белорусскому Президенту

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Я хочу вам огромное спасибо сказать от лица многодетных. Я гражданка Украины, и вы мне дали гражданство Беларуси. Я этим очень сильно горжусь! Горжусь и живу! У меня четверо детей!

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

О том, что Ветку посетит глава государства, Анна Гомоненко узнала совершенно случайно. И упустить возможность увидеть Александра Лукашенко не могла. Она лично хотела выразить Президенту слова благодарности за возможность построить жизнь в Беларуси. Анна родом из Украины. Вместе с семьей в Беларусь переехала 13 лет назад. В 2021-м получила белорусское гражданство, долгожданное. Деталями своей истории она поделится в интервью. Эта тема, кстати, стала поводом для беседы с Президентом тогда, в апреле 2023-го. Разговор своих людей из первых уст. Я сказала Президенту спасибо за все!

Анна Гомоненко, жительница Ветки:

Нам всем по Ветке рассказали – сарафанное радио – что приезжает Президент. А за нашим домом, напротив, была вертолетная площадка. Мы видели, как он прилетел. Вышли все, кто хотел с ним поговорить. Приехал кортеж, прошел Президент к церкви. Мы смотрим, там охрана. Мы же его зовем: Батька! Он, молодец такой, подошел к нам. Ну что, говорит, вы тут, рассказывайте. И все – эмоции, слезы наворачиваются. А он же так близко был, одна ладонь была. Он спросил: что у вас здесь за проблемы? Как мы можем сказать, какие у нас проблемы? Никаких у нас проблем нет. Мирное небо над головой, дети в садик, в школу ходят. Все хорошо у нас. И самое главное – я сказала спасибо, что многодетным все привилегии. Я сказала ему спасибо за все! И за гражданство сказала спасибо, что он принял нас, украинцев. За то, что обеспечил детям жилье. Это не нам, это детям. Что мы бесплатно получили это жилье. Это было самое главное. Он: ну хватит тебе говорить «спасибо». Я говорю: не могу я, Александр Григорьевич, спасибо вам!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возьмите Украину. Там же до специальной военной операции они уже обрушили экономику, люди жили в жутких условиях и потихоньку-потихоньку шли к войне. Почему люди выходят на Майдан и прочее? Да, их подталкивают, подкармливают, но и внутренняя всегда причина должна быть. Надо делать соответствующие выводы и извлекать уроки. Лукашенко: мы не станем гнуть спину под панской плеткой и не допустим, чтобы на нашу землю ступил сапог захватчика. Соседи не верили, что в Беларуси можно получить бесплатное жилье

Анна Гомоненко:

Мне кажется, это моя Родина. А еще я паспорт получила. Знаете, как я гордилась этим! Мне весь паспортный стол сказал: Аня, ты единственная, которая так могла вообще. Летела, спотыкалась, бегом, скорее, чтобы этот паспорт получить. Я гражданка Беларуси, я этим горжусь! Я Президенту это сказала. И это было самое главное. Во-первых, это бесплатная медицина. Это бесплатное образование, отдых. Я могу поехать с ребенком, как мать и дитя, в санаторий. Каждый год у нас по Чернобылю есть такое. То есть бесплатно. Роды бесплатные. Я звонила в посольство, когда нам дали гражданство белорусское. Послу говорю: я уже белоруской считаюсь, куда мне украинский паспорт сдать, может, в посольство? Он мне сказал: вы нарушили закон Украины. Я говорю: до свидания. И бросила трубку. Никто не поверил из соседей, что здесь можно получить бесплатное жилье. Это из мира фантастики! А тут XXI век – и тебе дают бесплатное жилье без копейки денег? Да. А почему только в Беларуси такое осталось? Это единственная страна, которая такая маленькая, но живет настолько дорого-богато! У нас же все! В Украине дети – дорогое удовольствие, а в Ветке все были многодетные

Анна Гомоненко:

Я приехала – в Ветке все были многодетные. Это было интересно так – в Беларуси у всех многодетные. У нас в Украине такого нет. Один ребенок – все, там это дорогое удовольствие. Я училась в очень большой средней школе, и у нас, наверное, две семьи было многодетных. А тут приехала – все такие многодетные. У меня четверо детей: три мальчика, одна девочка. Здесь социальная поддержка полная. Все, что касается многодетных и социальной защиты, пенсионеров, инвалидов, я считаю, что здесь полная поддержка. Какими качествами похожа на Президента?