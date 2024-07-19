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С 1 августа в Беларуси расширится перечень профессий, доступных для иностранцев

19 июля 2024 12:30
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С 1 августа в Беларуси расширится перечень профессий, доступных для иностранцев. В список добавят 18 новых пунктов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 августа в Беларуси расширится перечень профессий, доступных для иностранцев-1

Большая часть новых специальностей связана с кожевенной отраслью. Это, к примеру, аппаратчик дубления, золения и производства технической продукции, тянульщик кож. Устроиться на такую работу иностранцы смогут по упрощенному порядку – после уведомления органов внутренних дел. В перечне доступных для граждан других стран профессий сегодня около 40 рабочих специальностей и 15 должностей служащих.

С 1 августа в Беларуси расширится перечень профессий, доступных для иностранцев-4

Максим Флоринский, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Данная норма широко используется нанимателями и востребована на рынке труда. Если в 2023 году в перечень включалось 10 профессий, то в 2024-м этот перечень будет значительно расширен. Для того чтобы найти работу на территории Республики Беларусь, создан цифровой сервис Общереспубликанский банк вакансий. Сегодня в нем более 150 тысяч вакансий, из них 12 тысяч с предоставлением жилья. Банк вакансий обновляется у нас в режиме онлайн.

Добавим, что сегодня в Беларуси работают около 11 тысяч иностранных граждан, в основном – из России, Туркменистана, Украины и Китая. Более половины трудятся по рабочим специальностям.

# Иностранцы в Беларуси # общество

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